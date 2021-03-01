Зариф предостерег Совет управляющих МАГАТЭ от принятия резолюции в отношении Ирана

ТЕГЕРАН, 1 марта. /ТАСС/. Принятие резолюции в отношении Ирана и его атомной программы в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) сделает ситуацию с ядерной сделкой еще более запутанной. Об этом заявил в понедельник глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Принятие резолюции против Ирана в Совете управляющих [МАГАТЭ] запутает нынешнюю ситуацию", - цитирует его агентство IRNA. Дипломат добавил, что "Тегеран объяснил всем сторонам в Совете управляющих текущее положение дел". "Мы надеемся, что разум возобладает. Если же это не произойдет, то у нас есть выход из ситуации", - добавил он.

Зариф отметил, что "европейцы начали совершать ошибку, поддерживая США в СУ МАГАТЭ". "Я думаю, что эти действия приведут к хаосу", - сказал он. По словам иранского политика, "если СУ МАГАТЭ примет резолюции в отношении приостановки Ираном дополнительного протокола [в рамках ядерной сделки], то Тегеран должным образом прореагирует на это".

СУ МАГАТЭ начинает в понедельник регулярное заседание. Центральной темой обсуждения должна стать ядерная сделка с Ираном. По данным ряда западных СМИ, США планируют предложить на заседании резолюцию в отношении Тегерана и его деятельности в атомной сфере.

В соответствии с принятым в декабре законом, в ночь на вторник в Иране вступило в силу ограничение на инспектирование ядерных объектов со стороны МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола. Одновременно иранская сторона заявила, что МАГАТЭ после 23 февраля лишится доступа к камерам на ядерных объектах, однако эти данные будут храниться три месяца на случай снятия санкций США. Если Вашингтон до конца означенного срока не вернется к ядерной сделке, вся информация с камер будет стерта.

2 декабря 2020 года Совет стражей конституции Ирана одобрил принятый ранее Меджлисом (парламентом) законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Закон в течение двух месяцев после вступления в силу обязал кабинет министров прекратить соблюдение положений дополнительного протокола в рамках ядерной сделки. По мнению депутатов, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении исламской республики.