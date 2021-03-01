В Белоруссии ужесточили ответственность за несанкционированные массовые мероприятия

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который вступил в силу в Белоруссии с 1 марта, он существенно ужесточает наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Теперь нарушение порядка проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, совершенное участником таких мероприятий, а также публичные призывы к их организации или проведению будут караться штрафом в размере до 100 базовых величин (более $1 115), общественными работами или административным арестом. Ранее за эти нарушения можно было получить предупреждение или штраф до 30 базовых величин (порядка $340), или административный арест. При повторном привлечении по этой статье теперь могут оштрафовать на сумму до 200 базовых величин, ранее штраф при повторном нарушении мог составить 50 базовых величин.

В соответствии с новым КоАП родителей будут штрафовать за участие детей в несанкционированных акциях. Статья о вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественное поведение дополнена положением "Вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с нарушением установленного порядка". Штраф по данной статье составит от 5 до 30 базовых величин. Увеличен в новом КоАП и штраф за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных обязанностей. Он будет составлять от 2 до 100 базовых величин (ранее от 2 до 50). Статья предусматривает также санкции в виде общественных работ или административного ареста. Предусмотрено ужесточение за "незаконное использование и изготовление флагов и символов", также вводится ответственность за разглашение персональных данных.