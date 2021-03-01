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Политический кризис в Армении

Совбез Армении призвал президента подписать указ об увольнении начальника Генштаба

Оник Гаспарян ранее потребовал отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Совет безопасности Армении осудил попытки вовлечения вооруженных сил в политические процессы, а также призвал президента Армена Саркисяна подписать указ об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна, который потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Совбеза.

"Совбез, являясь органом, определяющим основные направления оборонной политики, решительно осуждает все попытки вовлечь ВС в политические процессы. Согласно закону, предложение о назначении или освобождении начальника Генштаба ВС основывается на усмотрении главы кабмина. На основании вышеизложенного Совбез призывает президента удовлетворить ходатайство премьера об увольнении начальника Генштаба и подписать соответствующий указ", - отмечается в заявлении. 

Теги
АрменияСаркисян, Армен ВардановичПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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