Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Первый в современной истории Украины глава МИД Анатолий Зленко умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил в понедельник бывший замминистра иностранных дел Украины и бывший постоянный представитель Киева в Европейском союзе Константин Елисеев.

"С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко", - написал он в Twitter.

Зленко начал карьеру на дипслужбе в 1967 году - после окончания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 1983 года был постоянным представителем УССР при ЮНЕСКО, в 1989-1990 годах - первым замминистра иностранных дел Украины. В 1990-1994 годах возглавлял МИД Украины. С 1994 года - постоянный представитель Украины при ООН. С 2000 до 2003 год вновь возглавлял министерство иностранных дел. В 2004-2005 годах Зленко занимал пост представителя Украины в Комиссии ООН по правам человека. Работал советником президента и премьер-министра Украины по специальным международным вопросам.