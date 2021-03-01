В ЛНР сообщили, что гуманитарная автоколонна ООН пересекла линию соприкосновения

ЛУГАНСК, 1 марта. /ТАСС/. Автоколонна с гуманитарной помощью ООН для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса пересекла в понедельник линию соприкосновения в районе пункта пропуска "Луганск - Счастье". Об этом сообщила пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Мария Ковшарь.

"Благодаря твердой позиции Луганской народной республики гуманитарный груз УВКБ ООН (Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев) заходит на территорию республики через пункт пропуска "Луганск - Счастье", - приводит слова Ковшарь агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

"Несмотря на все провокации Украины, ЛНР вынудила Киев пропустить гуманитарный конвой через мост в Счастье, на чем представители республики настаивали долгое время", - заявила пресс-секретарь делегации ЛНР в контактной группе. Она расценила прохождение гуманитарной колонны через линию соприкосновения как прецедент, который откроет возможность международным миссиям для прямой доставки гуманитарных грузов в ЛНР. Представитель делегации ЛНР не исключила, что этот прецедент может оказать давление на Украину в вопросе согласования всех необходимых параметров для открытия новых пропускных пунктов - "Луганск - Счастье" и "Первомайск - Золотое".

По словам Марии Ковшарь, на предстоящих заседаниях подгруппы по гуманитарным вопросам контактной группы республики Донбасса будут настаивать на подтверждении Украиной договоренностей, достигнутых еще год назад. Она добавила, что в решении этого вопроса ЛНР и ДНР рассчитывают на содействие посредников, особенно ОБСЕ, которая имеет определенное влияние на украинскую сторону.

Министерство иностранных дел ЛНР сообщило в понедельник в Telegram, что первая машина гуманитарного конвоя УВКБ ООН прошла санитарную обработку и зашла на территорию Луганской народной республики через пункт пропуска "Луганск - Счастье".

На прошлой неделе пресс-служба так называемой операции объединенных сил (украинская силовая операция в Донбассе) сообщила, что ЛНР отказалась пропускать через пункт "Луганск - Счастье" автомобили с гуманитарным грузом УВКБ ООН. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева пояснила, что маршрут следования гуманитарного груза УВКБ ООН украинской стороной был согласован через территорию ДНР. Только 24 февраля УВКБ ООН получило уведомление от штаба ООС об изменении маршрута следования через пункт пропуска "Луганск - Счастье". После этого была достигнута договоренность о прохождении автоколонны с гуманитарный грузом УВБК ООН через этот пункт 1 марта.