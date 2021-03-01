Организаторов побега Карлоса Гона экстрадировали из США в Японию

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Два американских гражданина Питер и Майкл Тейлоры, подозреваемые в причастности к побегу бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, экстрадированы в понедельник из Соединенных Штатов в Японию. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

Подозреваемые последние недели находились в тюрьме в Бостоне, где и были переданы представителям японских властей.

Японское следствие подозревает, что Тейлор и его сын в декабре 2019 года встретились в одной из токийских гостиниц с Гоном, который перед этим бежал из-под домашнего ареста. Они вместе приехали в город Осака на юго-западе японского острова Хонсю. В международном аэропорту Осаки экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный самолет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в размере 9 млрд иен (более $80 млн), полученное им как председателем совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему были предъявлены и другие обвинения в финансовых нарушениях. В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.