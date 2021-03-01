США выдают неиммиграционные визы лишь в 43 из 233 дипмиссий

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты обрабатывают в настоящее время заявки на выдачу американских неиммиграционных въездных виз только в 43 из 233 своих дипломатических представительств за рубежом из-за санитарно-эпидемиологических ограничений, объясняющихся пандемией. Такие данные привела в понедельник исполняющая обязанности заместителя помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт.

"Только 43 из 233 [американских дипломатических] миссий, занимающихся обработкой неиммиграционных виз, принимают обычных лиц, не являющихся иммигрантами", - сказала Стаффт. Она выступила на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен решению нынешней вашингтонской администрации отменить запрет предыдущего президента США Дональда Трампа на въезд в страну ряда категорий иностранцев, имеющих американские иммиграционные визы.

Стаффт, по сути, подтвердила, что гигантская очередь на получение американских неиммиграционных виз, возникшая из-за пандемии, будет в обозримой перспективе сохраняться. "Мы отдаем приоритет обработке иммиграционных виз <...> в каждой [зарубежной дипломатической] миссии", - заявила и. о. заместителя помощника госсекретаря. Она уточнила, что в первую очередь обрабатываются заявления супругов и детей американских граждан.

"До COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) Госдепартамент выдавал примерно 10 млн виз в год. Чуть больше полумиллиона из них <...> были иммиграционными", - сообщила Стаффт.

Согласно изложенной ею информации, в январе 2020 года на руках консульских работников США было примерно 75 тыс. иммиграционных дел в ожидании конечных собеседований. Однако в феврале текущего года этих дел стало порядка 473 тыс., то есть в 6-7 раз больше, подчеркнула Стаффт. "Эта картинка дает вам представление о том, в какой степени удлинилась очередь [лишь на получение иммиграционных виз] с начала пандемии", - пояснила специалист.