В Багдаде силовики предприняли попытку разгона демонстрантов

КАИР, 1 марта. /ТАСС/. Сотни человек вышли в понедельник на улицы Багдада в знак солидарности с протестующими в городе Эн-Насирия провинции Ди-Кар на юге Ирака. Как передает телеканал Al-Sumaria, перекрыты несколько автотрасс, ведущих к центру столицы.

Силы безопасности предприняли попытку разгона демонстрантов, используя дубинки и шумовые гранаты. Сообщается как минимум о пятерых пострадавших.

Беспорядки в Эн-Насирии вспыхнули в конце февраля, когда жители провинции потребовали отставки губернатора, не способного, по их словам, обеспечить выполнение социальных требований народа. Люди жалуются на отсутствие электричества в домах на протяжении большей части дня, на загрязненную воду, которая нередко приводит к массовым отравлениями и заболеваниям среди местных жителей. Такая ситуация в Южном Ираке длится уже годами, приводя к многочисленным акциям протеста и столкновениям с силами безопасности, но ничего, по сути, не меняется.

Жертвами столкновений с силовиками в минувшие дни стали по меньшей мере восемь человек. Благодаря посредническим усилиям шейхов племен удалось убедить иракцев отказаться от массовых выступлений на неделю после того, как власти заверили протестующих, что все их требования будут удовлетворены.

Из-за беспорядков и напряженности в провинции Ди-Кар под вопросом оказался запланированный на 5-8 марта визит в Ирак Папы Римского Франциска и посещение им ряда мест. В ходе апостольской поездки понтифик намерен посетить Багдад, Эрбиль, Мосул, Ур и Бахдиду (Каракош). Между тем Ур, один из шумерских городов-государств Древнего Южного Междуречья, который существовал с 6-го тысячелетия до н.э. до IV века до н. э., расположен всего в нескольких километрах от Эн-Насирии. Именно там запланирована встреча представителей различных конфессий, на которой должен председательствовать понтифик.