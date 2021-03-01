В ходе беспорядков в Барселоне задержали анархистов из Италии и Франции

МАДРИД, 1 марта. /ТАСС/. По меньшей мере пять граждан Италии и один гражданин Франции были задержаны в ходе беспорядков в субботу в Барселоне после митинга в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя. Об этом сообщила в понедельник газета El Periodico со ссылкой на главу департамента внутренних дел Каталонии Микеля Сампера.

По его словам, среди 14 задержанных значатся пять "итальянских анархистов" и один французский.

В субботу мирная акция в поддержку рэпера переросла в Барселоне в беспорядки. Агрессивно настроенные участники митинга бросали петарды и другие предметы в стражей порядка, поджигали мусорные контейнеры, выбили окна банков, грабили местные магазины, сооружали баррикады, разгромили вход в отель. Кроме того, сгорел фургон городской гвардии.

Митинги против ареста рэпера начались в Испании 16 февраля. Большая часть акций прошла в автономном сообществе Каталония.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, клип на которую был размещен в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. Он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее 16 февраля Асель был задержан и помещен в тюрьму.