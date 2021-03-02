Социал-демократы ФРГ выступили за облегчение визового режима с Россией

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Германия и Европа при всей критике России заинтересованы в сотрудничестве с Москвой по вопросам общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, в области энергетики, борьбы с изменением климата и пандемиями. Об этом говорится в представленной в понедельник программе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), с которой она пойдет на выборы в Бундестаг.

"Совершенно ясно, что в интересах Германии и Европы достигнуть вместе с Россией общего прогресса по вопросам общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также в области защиты климата, устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями", - отмечается в документе, который опубликован на сайте СДПГ. "При всей критике мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству. Мир в Европе возможен не вопреки, а только с Россией", - подчеркивается в нем. СДПГ призывает активизировать прежде всего контакты по линии гражданского общества, облегчить визовый режим для молодежи.

Партия отметила необходимость выработки "общей и согласованной политики ЕС" в отношении РФ, которая бы основывалась на ценностях и принципах ОБСЕ. "Готовность к конструктивному диалогу со стороны России является условием для снижения напряженности", - считают социал-демократы. "Это включает в себя и то, что путь к мирному урегулированию конфликта на Украине и сопутствующее этому снятие санкций [против России] в значительной мере зависит от реализации минских соглашений", - подчеркивается в тексте.

Партия также призвала РФ и США к началу переговоров по вопросам "верифицируемого и полного разоружения" с целью "окончательного вывода и ликвидации размещенного в Европе и Германии атомного оружия".

В программе не обошлось и без критики Москвы. "Однако мы видим, что отношения Европы с Россией постоянно подвергаются ударам", - подчеркивается в документе. Среди них СДПГ назвала ситуацию на востоке Украины, воссоединение Крыма с РФ, кибератаку на Бундестаг, причастность к которой Москва неоднократно отвергала, и инцидент с Алексеем Навальным. В партии утверждают, что "Россия регулярно нарушает международное право и тем самым осложняет отношения с своими соседями".

Выборы в Бундестаг намечены на 26 сентября. Партийный список СДПГ на них возглавит действующий вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц.