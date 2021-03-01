Постпред Саудовской Аравии при ООН заявил, что доклад ЦРУ о Хашкаджи основан на догадках

ООН, 1 марта. /ТАСС/. Доклад ЦРУ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи содержит лишь предположения и ничего не доказывает. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдалла аль-Муаллими.

"Доклад основан на том, что могло быть, должно было быть или, возможно, случилось. Он не доказывает ничего, кроме наличия обоснованного сомнения", - написал он в Twitter.

"Принц [Мухаммед бен Сальман Аль Сауд] смело принял на себя моральную ответственность, передал обвиняемых системе правосудия и обещал реформировать разведку. Дело закрыто! Давайте двигаться вперед и заниматься серьезным глобальными вопросами", - добавил дипломат.

26 февраля аппарат директора национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Хашкаджи. По версии американской стороны, саудовский принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. Американская администрация объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи.