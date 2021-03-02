Госдеп заявил, что отношения с Эр-Риядом важны для интересов США на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Дальнейшие отношения между США и Саудовской Аравией зависят от действий Эр-Рияда. Как заявил в понедельник на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, Вашингтон считает важным диалог между странами для американских интересов на Ближнем Востоке.

"Администрация США направила ясный сигнал саудовскому руководству. Мы заинтересованы в партнерстве, которое бы отражало важность совместной работы, наши общие интересы и приоритеты, - сказал он. - Но это также должно сопровождаться огромной открытостью, ответственностью и соответствовать американским ценностям. Наша цель заключается в том, чтобы данное партнерство стало более устойчивым в будущем".

Представитель Госдепа обратил внимание на политику администрации касательно конфликта в Йемене. "Президент США Джо Байден анонсировал прекращение поддержки США наступательных операций в Йемене, включая соответствующие поставки вооружений. Мы немедленно прекратили такие поставки, - продолжил он. - Президент не просто изменил политику, он удвоил американские усилия по прекращению войны".

Говоря о публикации аппаратом директора нацразведки США рассекреченной части доклада об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, Прайс отметил, что целью таких действий является недопущение повторения подобных преступлений. "Госдепартамент будет и дальше вести документацию о правах человека, сообщать об инцидентах в странах, где преследуют диссидентов, активистов и журналистов", - добавил он.

"В то же время наши отношения с Саудовской Аравией важны для американских интересов, <...> партнерство продолжает продвигать наши общие цели на Ближнем Востоке, - отметил глава пресс-службы. - Мы хотим завершить большое дело с Саудовской Аравией - положить конец войне в Йемене и облегчить гуманитарный кризис. Действия Саудовской Аравии определят, как мы можем достичь амбициозной, положительной повестки".

Дело Хашкаджи

26 февраля аппарат директора нацразведки США опубликовал доклад об убийстве Хашкаджи. По версии американской стороны, саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. Американская администрация объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи. Президент США Джо Байден заявил, что американские власти в понедельник объявят о своих дальнейших планах в отношении Саудовской Аравии в связи с докладом.

Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование. Предварительные итоги разбирательства были обнародованы 15 ноября того же года. Как заявлял тогда Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.