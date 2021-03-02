В Гонконге возобновился суд по делу 47 активистов, обвиняемых в планах подрыва госвласти

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 марта. /ТАСС/. Судебные слушания по делу 47 политических активистов, обвиняемых в планах подрыва государственной власти, возобновились во вторник в Гонконге. Как сообщила газета South China Morning Post, их адвокаты добиваются возможности выхода подзащитных под залог.

Заседание началось в понедельник и затянулось далеко за полночь. Утверждается, что четырем участникам процесса стало плохо и они обратились за медицинской помощью. В частности, одна подсудимая около 02:00 (21:00 1 марта мск) упала в обморок и была госпитализирована.

Вокруг здания суда в районе Западный Коулун приняты усиленные меры безопасности. Однако во вторник поддержать активистов пришли лишь десятки демонстрантов по сравнению с несколькими сотнями накануне. Беспорядков не отмечено.

6 января в Гонконге была задержана группа из 55 лиц, подозреваемых в нарушении закона о национальной безопасности. Они были отпущены под залог, но 28 февраля правоохранительные органы взяли под стражу 47 человек, включая ряд бывших законодателей от демократических партий, предъявив им официальные обвинения в попытке подрыва госвласти.

Суть обвинений

Задержанные, как утверждал секретарь (министр) по вопросам безопасности Джон Ли, вынашивали планы, направленные на то, чтобы парализовать работу правительства. Следствие полагает, что оппозиционные активисты путем сговора и проведения незаконных праймериз летом 2020 года намеревались продвинуть своих кандидатов в состав Законодательного совета.

Их задача состояла в том, чтобы получить там более половины мест (от 35 и выше), целенаправленно использовать вето при принятии бюджета и в итоге "создать ситуацию, при которой глава исполнительной власти уйдет в отставку, а правительство перестанет функционировать".

По словам министра, состоящий из десяти шагов деструктивный план также подразумевал "мобилизацию массовых беспорядков на улицах" и другие действия, способные парализовать общество в сочетании с международными санкциями. Однако намеченные на сентябрь прошлого года парламентские выборы в итоге были перенесены на год "из-за пандемии".

Закон о нацбезопасности

30 июня 2020 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, закон нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение.

После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна массовых протестов, а некоторые бежали за границу.

Всего за последние месяцы были задержаны 97 человек, подозреваемых в нарушении нового закона. Приговор никому из них пока еще не вынесен.