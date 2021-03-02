На акции протеста в Тбилиси задержали семь человек

ТБИЛИСИ, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали семь человек на акции протеста оппозиции у здания парламента, требующей освобождения депутата, председателя партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.

"Задержание семи человек подтверждаем. Они задержаны в административном порядке за неподчинение полиции", - сказал сотрудник пресс-службы.

Митинг оппозиции в Тбилиси у здания парламента проходит с утра. Оппоненты собрались у входов в парламент и освистывают депутатов, которые прибывают в законодательный орган. Время от времени происходят стычки с полицией. Часть митингующих пытается перекрыть улицы для проезда автомобилей, однако усиленные наряды полиции не дают им этого сделать.

Акции протеста в Грузии проходят с 23 февраля, когда был арестован Мелия. У главного входа в парламент разбиты до 20 палаток. 5 марта у митингующих запланирован пикет Дома правительства, 9 марта - акция протеста у здания МВД, 11 марта - у здания Тбилисского городского суда, а 13 марта оппозиционеры вновь соберутся у парламента и проведут масштабный митинг.

Сотрудники МВД Грузии утром 23 февраля арестовали Мелию, находившегося в офисе партии в Тбилиси с 16 февраля. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование. Действия властей вызвали озабоченность у Госдепа США, американских конгрессменов, ООН, а также отдельных евродепутатов. Находящийся в Тбилиси с официальным визитом глава Евросовета Шарль Мишель в понедельник устроил встречу властей с представителями оппозиции для разрешения кризиса.

Решение суда об аресте Мелии стало причиной политического кризиса в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В этот день полицейские впервые пришли арестовывать Мелию, однако тогда сторонники "Единого национального движения" не пропустили их в здание.