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Медведчук не исключает, что Порошенко вновь может стать президентом Украины

Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что это произойдет, если "будут досрочные президентские выборы в ближайшие полгода - год"
Депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что при определенном стечении обстоятельств экс-президент Петр Порошенко может еще раз возглавить Украину.

"Я считаю, что, если будут досрочные президентские выборы в ближайшие полгода - год, Порошенко станет президентом. Я так думаю", - сказал Медведчук в опубликованном во вторник интервью русской службе Би-би-си, не аргументировав свой прогноз.

Политик при этом отметил, что не будет голосовать за Порошенко. "Я за [действующего президента Владимира] Зеленского тоже не голосовал", - добавил он.

При этом Медведчук на вопрос есть ли у выдвиженца партии ОПЗЖ в ближайшее время шансы стать президентом ответил, что "все будет зависеть от того, когда будут выборы". "Шансы есть всегда. И не только у нас. Шансы есть у всех: и у [президентской партии] "Слуги народа", и у [Юлии] Тимошенко, и у Порошенко, и у нашего кандидата, который пойдет на выборы. Все в этом мире относительно", - сказал Медведчук.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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