Представитель партии премьера Армении заявил, что российское оружие является самым лучшим

ЕРЕВАН, 2 марта. /ТАСС/. Вице-спикер парламента Армении, член правления партии премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" Ален Симонян заявил журналистам, что российское оружие является самым лучшим, а действия России по отношению к Армении во время войны были максимально союзническими.

"Я считаю, что российское оружие - лучшее оружие, и что действия Российской Федерации во время войны были максимально союзническими, и проблемы, которые возникли, известны и нашим российским коллегам", - цитирует Симоняна агентство Armenpress.

Неделю назад премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью местному изданию прокомментировал заявление экс-президента страны Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона должна была использовать ракеты "Искандер" в первые дни военных действий в Карабахе. Пашинян предложил Саргсяну ответить на вопрос о неэффективности этих ракет. Позже опрошенные ТАСС военные эксперты сообщили, что "Искандеры" вообще не использовались в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. В Минобороны РФ также опровергли информацию о применении комплексов в регионе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прошлой неделе не стал комментировать заявление Пашиняна. При этом представитель Кремля заметил, что российская техника неоднократно доказывала свою эффективность.

В понедельник пресс-секретарь главы армянского кабмина Мане Геворкян сообщила, что премьер Никол Пашинян и президент России Владимир Путин во время недавно состоявшейся телефонной беседы в числе прочих вопросов обсудили заявление Пашиняна относительно применения Арменией системы "Искандер". В результате сравнения имеющихся фактов и сведений, премьер-министр пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено, сообщила Мане Геворкян.