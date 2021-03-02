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В Турции заявили, что не рассматривают альтернативных вариантов размещения С-400

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара все еще надеется на урегулирование этого вопроса с США

АНКАРА, 2 марта. /ТАСС/. Турция не рассматривает варианты размещения российских ЗРС С-400 по аналогии с купленными Кипром С-300 на Крите и все еще надеется на урегулирование этого вопроса с США. Об этом во вторник сообщил в интервью газете Sabah официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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"Мы верим, что возможно создать с США механизм, который бы разрешил опасения насчет угрозы со стороны С-400 для НАТО. Мы это предлагали ранее и повторяем предложение. [Оно касается] как покупки комплексов Patriot, так и изучения вопроса об отсутствии угрозы для альянса и самолетов F-35", - сказал он. Он также напомнил, что "значительные усилия Турции договориться о покупке Patriot так и не принесли результатов, и США не смогли выступить с подходящим Анкаре предложением на этот счет".

Калын подчеркнул, что власти страны для С-400 "не рассматривают формулу" аналогичную "критской модели". "Наш министр обороны не имел этого в виду. Тема передернута. Ранее мы уже приняли четкое решение по С-400", - сказал он. Под "критской моделью" имеется в виду ситуация с приобретенными в 1999 году Кипром системами С-300 ПМУ1. Из-за давления Анкары права на них в конечном счете были переданы Греции, и они были размещены на Крите. Размещение российских ЗРК С-300 на Крите произошло при посредничестве и согласии американцев, которые были проинформированы об их передаче.

Лидер оппозиционной, но сотрудничающей с партией власти Партии националистического движения Девлет Бахчели в свою очередь также раскритиковал намерения иностранных государств повлиять на решение республики об использовании С-400. По его словам, США не прислушиваются к призывам Анкары прекратить поддерживать курдов, но требуют учесть их интересы по С-400. "Мы считаем, что в теме С-400 учитывать надо не чьи-то еще формулы, а основываться на тех критериях, которые важны Анкаре", - сказал он.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРК С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРК. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили предпринимать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО.

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