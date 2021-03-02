Депутаты Рады от оппозиции провели митинг у посольства ЕС в Киеве

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) провели митинг у здания посольства Европейского союза в Киеве, потребовав встречи с находящимся на Украине с визитом главой Евросовета Шарлем Мишелем, чтобы рассказать о проблемах со свободой слова. Видео митинга во вторник разместил в Telegram член фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Поводом для встречи с Мишелем оппозиция назвала фактическое закрытие четырех украинских информационных телеканалов. По мнению депутатов, Запад этот факт игнорирует. "Мы требуем, чтобы европейский чиновник высшего эшелона власти провел встречу с представителями "Оппозиционной платформы - За жизнь" и с представителями разрушенных властью телеканалов. Мы будем требовать, чтобы европейский чиновник, вернувшись к себе на родину <...>, инициировал рассмотрение вопроса о сворачивании свободы слова на Украине <...>", - заявил Кузьмин на митинге.

Депутат сообщил, что оппозиция подготовила обращение с аналогичным содержанием для передачи его в посольство ЕС в Киеве. В нем также содержится требование ввести санкции в отношении "украинских чиновников, которые себе позволяют посягать на свободу слова на Украине". Обращение в посольство попытались передать журналисты закрытых каналов, однако их не пустили на порог диппредставительства, сообщило украинское издание "Страна".

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и их владельца - депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание. В дальнейшем журналисты трех СМИ создали новую компанию "Медиахолдинг новости" и получили контроль над региональным телеканалом "Первый независимый", на базе которого и возобновили свою деятельность. Первый эфир состоялся 26 февраля, но уже через час вещание было отключено. По словам депутата Рады от ОПЗЖ Нестора Шуфрича, СБУ поручила отключить канал от эфира, так как спецслужба связала основавших его журналистов с теми лицами, против которых были введены санкции.

Коллектив нового телеканала выступил с заявлением, что его отключение - это произвол властей. Об этом, в частности, идет речь в письме, которое журналисты направили западным международным организациям. Сотрудники СМИ попросили у них поддержки и защиты, а также пообещали "воевать с нынешней властью" Украины. В ОПЗЖ заявили, что отключение телеканала стало элементом "диктатуры [президента Украины Владимира] Зеленского" и "узурпации власти" со стороны главы государства.