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В США заявили, что должны подходить к взаимодействию с Китаем с позиции силы

США должны подходить к взаимодействию с Китаем с позиции силы - госсекретарь.

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