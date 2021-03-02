Главы МИД Узбекистана и России обсудили вопросы возобновления авиасообщения

ТАШКЕНТ, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и его российский коллега Сергей Лавров обсудили во вторник вопросы восстановления регулярного авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В дипведомстве указали, что Камилов находится с визитом в Москве. "Стороны обсудили вопросы возобновления регулярных авиарейсов между Узбекистаном и Россией, возможности снятия имеющихся ограничений по въезду граждан Республики Узбекистан на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в министерстве, на встрече Камилов передал Лаврову послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с приглашением российской стороны на международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в этом году в Ташкенте.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили также текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекистано-российских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес. Министры рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей, а также график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Узбекистан и Россия в марте из-за пандемии приостановили транспортное сообщение с другими странами. Трудовые мигранты из Узбекистана были вынуждены возвращаться на родину сухопутным транспортом через Казахстан. При этом они нередко сталкивались с трудностями при пересечении границы, так как казахстанские власти закрывали границу из-за ситуации с коронавирусом.