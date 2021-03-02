Глава МВД Украины заявил, что СНБО не прорабатывает санкции в отношении Порошенко

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не прорабатывает вопрос о введении санкций в отношении пятого президента страны, депутата Верховной рады Петра Порошенко. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое транслировалось в YouTube-канале во вторник.

"Я не видел таких документов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли приниматься решения на уровне СНБО, которые бы касались санкций против экс-президента. Аваков заявил, что не считает необходимым введение таких санкций.

"Я не считаю, что сейчас правильно действовать в этом направлении (санкций - прим. ТАСС). Если есть вопросы по поводу политики Порошенко, предъявите их в данном случае в судебном порядке", - сказал он. Аваков заявил, что Порошенко "не враг Украины". "Порошенко - это наша внутренняя политика", - добавил глава МВД.

Осенью 2020 года один из адвокатов Порошенко Илья Новиков сообщил, что против его подзащитного возбуждено не менее 58 уголовных дел. Он отметил, что "на самом деле их может быть еще больше". При этом защита Порошенко считает все эти дела политически мотивированными. Адвокаты заявляли, что против бывшего главы государства открыты дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность страны, свержении конституционного строя, захвате государственной власти, госизмене, присвоении собственности, финансировании терроризма и другим статьям.