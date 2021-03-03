Байден надеется, что к следующей весне США вернутся к нормальной жизни

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выразил надежду, что через год американцы вернутся к той жизни, которая была до наступления пандемии коронавируса.

В ходе выступления главы государства в Белом доме во вторник его спросили, когда страна вернется к нормальной жизни. "Меня предупредили, чтобы я не отвечал на этот вопрос, потому что мы не знаем наверняка. Но я надеюсь, что к этому времени (весне - прим. ТАСС) в следующем году мы вернемся к нормальной жизни", - подчеркнул американский лидер.

Байден вновь подверг критике меры по борьбе с коронавирусом 45-го президента Дональда Трампа: "Мы добиваемся прогресса из унаследованного нами беспорядка". Тем не менее, продолжил глава Белого дома, "ситуация может снова ухудшиться". Он добавил, что его администрация "никогда не будет относиться легкомысленно к нынешнему кризису в сфере здравоохранения".

"Сейчас не время терять бдительность", - подчеркнул Байден, говоря о необходимости носить защитные маски.

Президента также спросили, считает ли он, что на американо-мексиканской границе кризис. "Нет, мы сможем с этим справиться - с божьей помощью", - ответил глава государства.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 28,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 516 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.