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Директор ФБР указал на обострение проблемы с внутренним терроризмом в США

Помимо этого, Кристофер Рей констатировал накал риторики в интернет-пространстве

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Проблема с внутренним терроризмом в США существенно обострилась за последние годы. Об этом заявил во вторник глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США, указав, что количество случаев, связанных с подобной экстремистской деятельностью, за последние годы в стране выросло вдвое - до 2 тыс.

"Что касается домашнего насильственного экстремизма, то число случаев значительно выросло. Когда я возглавил бюро (в 2017 году - прим. ТАСС), было около 1 тыс. случаев, к концу прошлого года - 1 400. Теперь же ведется 2 тыс. дел, - сказал глава ФБР. - Количество арестов по делам, связанным с [пропагандой идей] превосходства белой расы в прошлом году утроилось по сравнению с 2017 годом".

"К сожалению, [события, связанные с штурмом Конгресса США] 6 января - это не изолированное событие. Проблема внутреннего терроризма, как метастаза, расползается по стране и вряд ли уйдет в ближайшее время, - отметил он. - Это наша главная обеспокоенность".

В этой связи Рей призвал руководство социальных сетей сотрудничать с правоохранительными органами по выявлению материалов экстремистского и иного незаконного характера. Помимо этого, директор ФБР констатировал накал риторики в интернет-пространстве в "невиданных ранее масштабах".

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне 6 января на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдРей, Кристофер
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