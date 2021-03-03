В Раде поддержали выход Украины из московского часового пояса

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Депутаты украинского парламента поддержали в первом чтении законопроект "Об исчислении времени на Украине", который предполагает отмену сезонного перевода часов и внедряет понятие единого киевского времени. Согласно документу, оно на час отличается от московского и действует, в том числе на территориях, которые Украина считает своими, то есть в Крыму и Донецкой и Луганской народных республиках.

"Установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени <...> позволит укрепить и вопросы позиции безопасности Украины, и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе уточняется, что "киевское время - это время часовой зоны, в которой расположена столица Украины - город Киев, что соответствует второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени Украины UTC (UA) +2". При этом сезонный перевод часов отменяется.

Документ поддержали 277 парламентариев. Автором инициативы стал вице-спикер парламента, член партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук. По его мнению, на Украине до сих пор отсутствует закон, который регулирует порядок исчисления времени, а ежегодный переход на летнее и зимнее время происходит в соответствии с постановлением правительства от 1996 года. Новый закон, считает он, не только восполнит отсутствие в необходимой нормативной базе, но и поможет Украине бороться с влиянием России.

Среди других аргументов в поддержку инициативы названо также благотворное влияние таких норм на здоровье населения, так как перевод часов "приводит к изменению биологических ритмов человека", и отсутствие пользы от перевода времени в вопросе энергосбережения. Кроме того, утверждается, что изложенный в законопроекте подход "соответствует и мировой практике", и "евроинтеграционным стремлениям Украины", так как Европарламент в 2019 году поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.

Сезонность времени

В настоящий момент на Украине проводят сезонный перевод часов дважды в год. На летнее время, на час вперед, страна переходит в последнее воскресенье марта, после чего время на Украине совпадает с московским, а на зимнее, на час назад, - в последнее воскресенье октября. Предполагается, что если принятие инициативы Стефанчука произойдет до ежегодной даты перехода на летнее время, то на Украине продолжит действовать текущее время. В ДНР и ЛНР действует московское время, республики не переводят стрелки часов. В Республики Крым с 2014 года, когда произошло воссоединение полуострова с Россией, действует московское время.

В марте 2014 года после государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.