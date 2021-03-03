На Украине оппозиция потребовала отставки правительства и полной смены курса страны

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) потребовала в среду от правительства Дениса Шмыгаля уйти в отставку, а также полной смены курса страны и "перезагрузки власти".

"Оппозиционная платформа - за жизнь" считает, что единственной достойной оценкой деятельности "команды Шмыгаля" является их безоговорочная отставка. Чтобы преодолеть разруху, побороть бедность и остановить конфликт на Донбассе, нужна полная смена курса и полная перезагрузка власти. Отставка бездарного и безответственного правительства Шмыгаля - важный шаг на этом пути", - говорится в заявлении ОПЗЖ.

В партии напомнили, что прошел год с момента назначения Шмыгаля на пост премьер-министра и формирования нового состава правительства. Как отметили в ОПЗЖ, социально-экономическое положение Украины за это время значительно ухудшилось. "За год команда Шмыгаля добилась многого, переплюнув "достижения" своих предшественников. Более чем на 4% сократилась украинская экономика. Углубилась деиндустриализация страны, спад в промышленности превысил 5%. Набрал обороты кризис в сельском хозяйстве. Капитальные инвестиции в Украине в 2020 году рухнули на 38,2%. А государственный долг вырос более чем на 550 миллиардов гривен", - отметили в партии. В оппозиции также подчеркнули, что каждый второй украинец оказался за чертой бедности, выросли тарифы и цены, сократилось число получателей субсидий, а "вместо восстановления конституционных прав граждан, ужесточилась политика социальной, культурной и языковой дискриминации".

Оппозиция считает, что кабмин показал абсолютную беспомощность в борьбе с пандемией. "В самый тяжелый период эпидемии врачам помогали волонтеры и предприниматели. Власть же смогла только отправить людей на карантин, попутно "закатав в асфальт" десятки миллиардов гривен из бюджетного фонда", - указали в ОПЗЖ.

Как заявили в партии, правительство работает без программы, а его стратегию деятельности "полностью заменили меморандумы с МВФ [Международным валютным фондом], которые вдохновляют кабмин на продолжение горе-реформ". "Поэтому недофинансированы медицина и образование, продолжается "оптимизация" школ и закрытие больниц, увольняются врачи и учителя. Команда Шмыгаля должна была защитить интересы украинского народа, но предпочла встать на сторону внешних кредиторов", - отметили в оппозиции.

В ОПЗЖ подчеркнули и тот факт, что с момента своего назначения "правительство отказалось содействовать реализации политических договоренностей в Нормандском и Минском форматах". Партия считает, что должностные лица, ответственные за реинтеграцию, сделали ставку на провокационные заявления и инициативы, срывающие переговоры. "В результате миллиарды бюджетных гривен продолжают оседать в карманах силовиков и чиновников, которые не хотят мира", - заключили в партии.