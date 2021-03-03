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Политический кризис в Армении

Лидер оппозиции Армении назвал обвинения в свой адрес ерундой

Ранее СК Армении возбудил уголовное дело в отношении Вазгена Манукяна по статье уголовного кодекса о призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Лидер оппозиционного "Движения за спасение родины" Вазген Манукян назвал ерундой выдвинутые против него Следственным комитетом (СК) Армении обвинения в призывах к захвату власти.

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"Обвинения, которые были выдвинуты со стороны Следственного комитета - полная ерунда. С 1988 года я успел пройти через многие такие дела, немного посидел в "Матросской тишине", так что меня подобным трудно напугать", - сказал Манукян в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее СК Армении возбудил уголовное дело в отношении Манукяна по статье уголовного кодекса о призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя. В ведомстве добавили, что в четверг Манукян должен явиться в Следственный комитет для ознакомления с решением о привлечении его в качестве обвиняемого и допроса. Манукяну может грозить до трех лет тюрьмы.

Манукян в разные годы был главой кабмина и министром обороны Армении. На фоне политического кризиса в Армении, который развивается с ноября прошлого года, оппозиционное "Движение за спасение родины", объединившее более десятка партий, провозгласило Манукяна своим кандидатом в премьеры для формирования временного правительства, на случай если действующий глава кабмина Никол Пашинян уйдет в отставку.

Теги
АрменияПолитический кризис в Армении
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