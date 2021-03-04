Президент Южной Осетии заявил о необходимости конституционной реформы

ЦХИНВАЛ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о необходимости конституционной реформы, которая будет приниматься всенародным голосованием. Соответствующее заявление глава республики сделал в среду в эфире югоосетинского государственного телевидения.

"Без сомнения, есть необходимость в пересмотре конституции. Есть определенные внутренние противоречия и в самой конституции, и в определенных конституционных законах. Конституционная реформа действительно созрела, и совет при президенте проработает эти вопросы и предложения, которые будут относительно конституции, и мы будем их принимать", - сказал Бибилов.

Президент подчеркнул, что в ближайшее время будет сделано заявление по началу работы над конституционной реформой и вплотную начнется работа с парламентом, Верховным судом, общественными организациями и политическими партиями, чтобы быстрее эту реформу проработать и внедрить в жизнь. "Конституция будет приниматься всенародным голосованием, тем более, что соответствующие нормы заложены в самой конституции, согласно которым если изменения вносятся в три главы конституции, то обязательно нужен референдум", - подчеркнул Бибилов.

Президент также обратил внимание на то, что в республике долгое время не работает Конституционный суд. "То, что он нужен, нет никаких сомнений. В свое время я обращался в парламент с предложением о создании Конституционного суда. Он нужен для того, чтобы доказать законность или незаконность нормативно-правовых актов, которые принимаются парламентом, правительством, и документов, которые подписываются президентом. Другой какой-либо суд не может их рассматривать", - отметил глава государства, уточнив, что соответствующие средства для создания этого судебного органа уже заложены в бюджете республики.

"Сегодня Конституционный суд нам нужен как для демократического общества, нужен, чтобы мы в рамках правового поля рассматривали те претензии, которые могут быть у разных ветвей власти друг к другу. И любой гражданин республики может подать жалобу на то или иное постановление", - пояснил президент.

В начале октября Бибилов предложил депутатам сформировать Конституционный суд для разрешения внутриполитических разногласий.