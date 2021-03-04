Йеменские хуситы заявили о нанесении удара по объекту Saudi Aramco в Джидде

ТАСС, 4 марта. Движение йеменских мятежников "Ансар Аллах" (хуситы) в четверг утром нанесло удар по объекту саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде. Об этом, как передает телеканал Al Masirah, заявил официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа.

По его словам, попадание по объекту было точным.

Саудовская Аравия пока не подтвердила эту информацию.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура. В воскресенье Сариа заявлял, что силы "Ансар Аллах" провели операцию "в тылу" королевства, задействовав баллистическую ракету и 15 беспилотников. В альянсе утверждали, что перехватили ракету и шесть дронов.