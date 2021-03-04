Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку своего премьера о Закарпатье

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Глава МИД Словакии Иван Корчок принес извинения украинскому коллеге Дмитрию Кулебе за шутку словацкого премьер-министра Игора Матовича о плате за российскую вакцину "Спутник V" Закарпатьем.

"Я сегодня общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игора Матовича в адрес Украины", - написал Корчок в четверг на своей странице в Facebook.

Министр выразил сожаление в связи с такой ситуацией, отметив, что отношения между двумя государствами находятся на хорошем уровне. "Мне тем более жаль, ведь всего несколько дней назад в Киеве у нас состоялся очень хороший разговор о том, как дальше развивать наши отношения", - отметил Корчок.

Ранее в интервью словацкому Radio Expres Матович, отвечая на вопрос ведущего о том, что он пообещал России за поставки вакцины, сказал, что платой является "Закарпатская Украина". После этого с критикой заявления премьера Словакии выступил Кулеба, а затем МИД Украины потребовал официальных извинений от Матовича. В украинское министерство пригласили временного поверенного в делах республики на Украине Матуша Корбу и выразили ему протест, а украинский посол Юрий Мушка заявил соответствующий протест МИД Словакии.

Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в Словакию 1 марта. Разрешение на использование препарата выдало министерство здравоохранения республики. Покупка вакцины привела к разногласиям в правительстве страны. Матович раскритиковал противников приобретения российского препарата, заявив, что такая позиция безответственна и является проявлением популизма, так как она ставит идеологию выше основного национального интереса в период пандемии - заботы о здоровье и сохранении жизни словаков.