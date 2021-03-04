Украина до конца второго квартала ожидает 9 млн доз вакцин от коронавируса

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Украина заключила договоры с шестью компаниями-производителями вакцин от коронавируса. До конца марта государство ожидает поставки 117 тыс. доз препарата компании Pfizer и 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, а до конца второго квартала года ожидает 9 млн доз, сообщил в четверг на пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"До конца марта ждем 117 тыс. доз Pfizer от COVAX (международный механизм от ВОЗ) плюс отдельно от AstraZeneca еще 1,5 млн доз в марте. В целом за первый и второй кварталы ожидаем более 9 млн доз вакцины", - проинформировал он.

Шмыгаль уточнил, что на сегодняшний день Украина заключила договоры с шестью компаниями-производителями. Две из них - Pfizer и AstraZeneca - уже зарегистрированы на Украине, напомнил он.