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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МАГАТЭ проведет в апреле консультации в Иране по неурегулированным вопросам

Ранее республика согласилась принять участие в переговорах для прояснения агентством вопросов о присутствии частиц урана на незаявленных ядерных объектах

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет в начале апреля в Тегеране консультации с Ираном по вопросам, которые длительное время остаются нерешенными между двумя сторонами. Об этом сообщил в четверг генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мы начнем процесс предметного анализа ситуации с технической встречи, которая пройдет в Иране в начале апреля. Надеюсь, что за ней последуют другие технические или политические консультации. Мы должны начать этот процесс", - сказал Гросси журналистам.

Ранее Гросси сообщил, что Иран согласился принять участие в переговорах для прояснения МАГАТЭ вопросов о присутствии частиц урана на незаявленных ядерных объектах.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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