Словацкий премьер извинился за шутку об Украине

ПРАГА, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Игор Матович извинился за шутку по поводу Закарпатской Украины, признав свои слова неуместными. Об этом политик написал в четверг в Twitter.

"Словацкая позиция по вопросу территориальной целостности Украины всегда была очень ясной, - подчеркнул он. - Соблюдение международного права является обязательным. Прошу прощения у всех украинцев за мою неподобающую реакцию, которая могла подорвать их справедливые усилия".

Премьер Словакии заверил граждан Украины, что его страна всегда была, есть и будет другом Украины.

Заявление премьера и реакция Украины

Во вторник в интервью словацкому Radio Expres Матович, отвечая на вопрос ведущего том, что он пообещал России за поставки вакцины, в шутку сказал, что платой является "Закарпатская Украина". Затем премьер добавил, что он "ничего не обещал", но "только стремился обеспечить поставку вакцины" в Словакию.

После этого с критикой заявления премьера Словакии выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а затем украинский МИД потребовал от Матовича официальных извинений. В украинское министерство пригласили временного поверенного в делах республики на Украине Матуша Корбу и выразили ему протест, а украинский посол Юрий Мушка заявил соответствующий протест МИД Словакии.

Ранее в четверг министр иностранных дел Словакии Иван Корчок сообщил, что переговорил со своим украинским коллегой по поводу слов Матовича. Как отметил Корчок, он со своей стороны "извинился за неуместные высказывания" словацкого премьера.

Российская вакцина в Словакии

Первая партия российской вакцины в понедельник поступила в Словакию. Разрешение на использование "Спутника V" без регистрации в Евросоюзе выдало Министерство здравоохранения Словакии. Ожидается, что процесс вакцинации ею начнется примерно через две недели. Это связано с выполнением формальностей, предусмотренных национальным законодательством.

Между тем недовольство покупкой российской вакцины выразила президент Словакии Зузана Чапутова, а партии - партнеры по правительственной коалиции возглавляемой Матовичем правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" потребовали реорганизации кабмина.