Зеленский ввел в действие решение Совбеза о контроле за двойным гражданством чиновников

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о двойном гражданстве. Об этом в четверг сообщил офис президента, ссылаясь на соответствующий указ Зеленского.

Президент, в частности, поставил задачу в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, касающимся двойного гражданства. В этой связи предстоит провести анализ относительно того, есть ли правовые основания для запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство или подданство иностранного государства, занимать государственные или политические должности.

Правительству поручено в шестимесячный срок внести на рассмотрение Верховной рады проекты законов, которые предусматривали бы запрет гражданам Украины, которые имеют гражданство (подданство) иностранного государства или подали документы (проходят процедуру) для приобретения иностранного гражданства, претендовать на выполнение функций государственного или местного самоуправления. Им также нельзя претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах госсобственности, иметь допуск к гостайне, быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах, а также быть членом политической партии.

Согласно решению СНБО, правительство должно начать межгосударственный диалог о заключении двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме "государства-агрессора" (постановлением парламента таковым признана РФ), направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным гражданством.

В конце января группа депутатов Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" зарегистрировала в парламенте законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок от двух до пяти лет за сокрытие гражданином Украины наличия у него гражданства России. Те же авторы выступили с инициативой о штрафных санкциях за нарушение сроков предоставления декларации о получении или прекращении иностранного гражданства.

Ранее на Украине неоднократно поднимался вопрос двойного гражданства. В мае 2020 года Зеленский призвал Верховную раду рассмотреть законопроект о разрешении украинцам иметь гражданство иной страны, однако тогда рассмотрение инициативы отложили на неопределенный срок. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, эксперты сделали вывод, что без внесения изменений в конституцию этот вопрос урегулировать невозможно.