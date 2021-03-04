Эксперт: США пытаются преградить путь к трону саудовскому наследному принцу

БЕЙРУТ, 4 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела Саудовской Аравии, политизируя вопрос о правах человека после публикации доклада Национальной разведки США по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Такое мнение высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС ливанский аналитик Нидаль Саби, считающийся специалистом по странам Персидского залива.

"Администрация президента Джо Байдена не случайно пошла на предание огласке содержащихся в докладе выводов, - отметил он. - Это хорошо продуманный шаг, имеющий целью помешать в будущем восхождению на трон саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда". По версии американской разведки, кронпринц якобы одобрил операцию по похищению или убийству журналиста, поскольку видел в нем угрозу своему правлению.

"Очевидно, что публикация доклада была использована как повод для введения санкций в отношении 76 подданных королевства, - сказал эксперт. - В Вашингтоне предполагают, что эта группа лиц из ближайшего окружения наследного принца угрожала другим саудовским диссидентам за рубежом". На самом деле, как подчеркнул ливанский эксперт, подобными рестрикциями США "стремятся подорвать позиции наследника престола и его сторонников, провоцируя к выступлению других принцев крови, оказавшихся сейчас на втором плане".

В руках 35-летнего Мухаммеда бен Сальмана, который занимает пост вице-премьера и министра обороны, сосредоточены все рычаги власти, он фактически управляет государством при стареющем отце, 85-летнем короле Сальмане бен Абдель Азизе. "США невзлюбили амбициозного кронпринца не за его реформаторство и стратегию диверсификации саудовской экономики, а за проводимый им новый внешнеполитический курс, за установление доверительных отношений с руководством России и Китая, - указал Саби. - В расширении торгово-экономических сотрудничества Саудовской Аравии с этими державами США усматривают угрозу своим интересам".

Как считает эксперт, под упомянутой госсекретарем США Энтони Блинкеном предстоящей "перезагрузкой отношений" с Эр-Риядом следует понимать "возвращение к прошлым временам, когда Саудовская Аравия послушно следовала в фарватере американской политики".

История вопроса

Саудовский публицист Джамаль Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства своей страны в Стамбуле. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование. Предварительные итоги разбирательства были обнародованы 15 ноября того же года. Как заявлял тогда Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.

26 февраля аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад, согласно которому саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию по похищению или убийству журналиста. Следом американская администрация объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, включая бывшего заместителя главы Службы общей разведки генерала Ахмеда Асири, считающегося ближайшим помощником кронпринца, но самого Мухаммеда бен Сальмана рестрикции не затронули.