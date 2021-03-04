ДНР обратилась в ОБСЕ из-за применения украинской армией систем залпового огня

ДОНЕЦК, 4 марта. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) обратилась к руководству Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с просьбой зафиксировать применение в Донбассе киевскими силовиками реактивных систем залпового огня. Об этом в четверг сообщили в МИД ДНР.

"Сегодня утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по жилому кварталу северной окраины Донецка: впервые с 16 мая 2018 года противник применил реактивные системы залпового огня, - говорится в заявлении ведомства в Telegram. - Сообщаем, что направили официальное обращение в адрес руководства СММ ОБСЕ с просьбой во исполнение своего мандата обеспечить выезд наблюдателей Миссии для фиксации факта применения ВСУ реактивных систем залпового огня по жилым кварталам. Надеемся, Миссия не оставит данный факт без внимания и изыщет ресурсы для выполнения своей первостепенной задачи".

Уточняется, что в результате взрыва ракеты зафиксированы множественные повреждения многоквартирного дома, жертв среди жильцов удалось избежать. "Если такими подлыми провокациями украинская сторона проверяет способность наших защитников нанести ответный удар для подавления огневых точек, то мы констатируем, что таким образом официальный Киев переходит все возможные "красные линии" и фактически расписывается в развязывании нового витка вооруженной эскалации", - подчеркнули в МИД республики.

В ДНР призвали украинские власти соблюдать перемирие и вновь подчеркнули необходимость срочного вмешательства России, Франции и Германии, как стран - гарантов минских соглашений, "в стремительно ухудшающуюся ситуацию". "Киевскому руководству нужно набраться смелости и вместо ложных заявлений о стремлении к миру с одновременными обстрелами со стороны ВСУ жилых кварталов наконец-то взять на себя ответственность за совершаемые им седьмой год военные преступления против мирных жителей Донбасса и начать реальное соблюдение перемирия", - отметили в МИД ДНР.

Ранее в связи со значительным усилением обстрелов республики с украинской стороны силы ДНР получили разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек киевских силовиков.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.