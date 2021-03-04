Французская прокуратура подала апелляцию на решение суда в отношении Саркози

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Французская Национальная прокуратура по финансовым преступлениям подала апелляцию на решение парижского суда, осудившего во вторник бывшего президента Николя Саркози за коррупцию и торговлю влиянием. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Ранее апелляции на судебное решение подал сам Саркози, а также проходившие по этому делу и осужденные адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Кассационного суда Жильбер Азибер. Они были признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены, как и Саркози, на три года лишения свободы (на два года условно и год тюремного заключения).

Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в Княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало. Разрешение на прослушку разговоров экс-президента следователи получили в ходе другого разбирательства - начатого в 2013 году дела о возможном участии в финансировании предвыборной кампании Саркози в 2007 году Муаммара Каддафи.

Как пояснило AFP, при подаче по подобным делам апелляции со стороны прокуратуры апелляционный суд в пересмотренном решении не имеет права назначать более суровое наказание, чем вынесенное судом нижней инстанции.

Как ранее сообщил телеканал BFM, согласно существующим законодательным нормам, год тюрьмы для Саркози также может быть заменен домашним арестом с обязательным ношением электронного браслета, указывающего на его местонахождение.