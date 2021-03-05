Парламент Китая рассмотрит новый пятилетний план и долгосрочные цели до 2035 года

ПЕКИН, 5 марта. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Николай Селищев/. Всекитайское собрание народных представителей (парламент, ВСНП) в пятницу открывает ежегодную сессию, ключевым моментом которой станет утверждение 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021-2025) КНР. Сессия будет длиться неделю и завершится 11 марта.

Среди традиционных задач сессии - заслушивание и обсуждение доклада премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства и исполнении центрального, а также местного бюджетов в 2020 году, отчетов о работе Постоянного комитета ВСНП, Верховной народной прокуратуры и Верховного народного суда КНР. Законодатели рассмотрят доклад о выполнении плана социально-экономического развития за прошедший период, наметят ключевые направления в развитии страны и примут бюджет на 2021 год. Сессия рассмотрит проекты поправок в закон об организации и регламент работы парламента.

Новый пятилетний план

Одним из важнейших пунктов повестки сессии станет рассмотрение 14-го пятилетнего плана и долгосрочных целевых показателей на 2035 год. Среди приоритетов предстоящей пятилетки - модернизация существующей производственной базы, усиление роли внутренних факторов развития Китая и его саморегулирование путем усиления самостоятельности субъектов рыночных отношений, ускорение модернизации национальной обороны и вооруженных сил. Еще одним приоритетом станет формирование сверхкрупных городских агломераций: именно кластеры на основе мегаполисов должны стать локомотивами роста регионов. Власти делают упор на ускорении урбанизации, послаблениях в регулировании потоков внутренней миграции и предоставлении большей социальной защиты жителям сельских районов, устремляющихся в города на заработки.

В перечне ключевых целей нового пятилетнего плана - поддержка высокотехнологичной отрасли для обеспечения независимости Китая от западных технологий. Эта задача стала особенно актуальной на фоне обострения отношений с США и введения ограничений для американских поставщиков при взаимодействии с китайскими компаниями.

Стратегия экономического развития

Во время предыдущей сессии власти Китая не стали устанавливать целевой показатель роста ВВП на 2020 год из-за фактора непредсказуемости, обусловленного влиянием пандемии. Эксперты не исключают, что в этом году руководство страны может пойти по схожему пути. Однако большинство провинций уже установили целевые показатели на 2021 год на уровне как минимум 6%. По мнению экономистов, это свидетельствует, что период неопределенности в целом пройден.

По итогам "пандемийного" 2020 года экономика Китая выросла на 2,3%, что было самым низким показателем за последние более чем 40 лет. В то же время КНР стала единственной в мире крупной экономикой, которая, несмотря на пандемию, смогла избежать рецессии. Многие эксперты ожидают "восстановительного скачка" в темпах роста ВВП КНР. В ноябре прошлого года Исследовательский институт Народного банка Китая (Центробанк) спрогнозировал ускорение динамики развития страны до 7,5% против 6% в 2019 году.

В ноябре 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай к концу 14-й пятилетки станет страной с высоким уровнем дохода (более $12,5 тыс. в год по классификации Всемирного банка), а к 2035 году удвоит размер национальной экономики и ВВП на душу населения. Западные эксперты отнеслись к этому с большим недоверием и скепсисом, однако Пекин уже не раз удивлял своей эффективностью - новым примером стали успехи в борьбе с пандемией. По приблизительным подсчетам, для удвоения размеров экономики к 2035 году КНР необходимо удерживать среднегодовые темпы роста ВВП на уровне чуть менее 5%.

Смена приоритетов

Китайские власти неоднократно заявляли о смене приоритетов и переходе от экстенсивных механизмов стимулирования экономического роста к интенсивным. Как подчеркивали представители руководства страны, правительство будет принимать жесткие меры, чтобы предотвратить образование "пузырей" на рынке финансов и недвижимости, а также продолжит сокращать квоты на выпуск облигаций региональными властями для снижения долговой нагрузки на экономику.

Кроме того, рост экономики нужно будет обеспечивать с одновременным ужесточением экологических стандартов. Делегаты ВСНП обсудят важные природоохранные меры, которые, как ожидается, уже в ближайшие годы позволят снизить нагрузку на окружающую среду. Предполагается, что целенаправленные действия в этом направлении, которые предпримет правительство в 2021-2025 годы, станут ключевым этапом по выходу на пик выбросов углекислого газа в атмосферу к 2030 году. Уже в 2060 году Китай намерен достигнуть углеродной нейтральности.

Как подчеркнул в прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин, требования и экологические стандарты будут постоянно ужесточаться - без этого не выполнить условия Парижского соглашения по климату. Глава государства отмечал, что Китай - крупнейшая развивающаяся страна, готовая взять на себя международные обязательства, соизмеримые с ее уровнем развития. Ожидается, что законодатели также уделят пристальное внимание программе, нацеленной на сохранение биологического разнообразия нашей планеты.

Гонконгский вопрос

Одной из главных тем сессии станет реформа избирательной системы Гонконга, о которой официально было объявлено лишь накануне. Шаги КНР на этом направлении за рубежом рассматривают как "железную хватку", которая все сильнее сжимает автономию и демократические свободы в Гонконге. В то время как Пекин видит в этом "железную руку", которая берет в тиски "непатриотично настроенных элементов".

В повестке сессии этот вопрос фигурирует как "Обсуждение проекта решения о совершенствовании избирательной системы специального административного района Сянган (китайское название Гонконга - прим. ТАСС)". По словам официального представителя 4-й сессии ВСНП 13-го созыва Чжан Есуя, последние события в Гонконге продемонстрировали, что избирательная система "должна быть усовершенствована, чтобы соответствовать [духу] времени и институционально обеспечить полное и точное исполнение принципа "одна страна - две системы", а также принципа, чтобы Гонконг "управлялся патриотами".

По его словам, парламент КНР обеспечит соответствие реформы Конституции КНР. "В этом заключаются полномочия ВСНП и его обязанность", - подчеркнул он.

Бомба замедленного действия

Серьезной проблемой на пути к поставленным Китаем целям может стать демографическая ситуация. С середины 70-х годов прошлого века Китай проводил политику "одна семья - один ребенок". Из-за стремительного старения населения в 2016 году всем семьям разрешили иметь двух детей, однако "беби-бума" не произошло: рождаемость продолжает снижаться уже четыре года подряд и достигла минимального уровня за последние 60 лет. Это во многом обусловлено "накопительным эффектом" ограничений: люди не решаются заводить детей из-за высоких расходов на медицинское обслуживание и образование, а также из-за дороговизны воспитания молодого поколения.

Если существующая ситуация не изменится, то, как прогнозируют местные социологи, к 2050 году в КНР будет насчитываться около 487 млн человек в возрасте старше 60 лет. Иначе говоря, пожилые люди будут составлять 35% жителей страны. Это приведет к нехватке рабочей силы и снижению темпов экономического роста.

Власти уже рассматривают ряд инициатив по повышению рождаемости - стимулирующие выплаты молодым родителям, предоставление льгот, дополнительных отпусков и т. д. Ожидается, что конкретные решения будут озвучены в ходе этой сессии.

В план 14-й пятилетки также включен крайне непопулярный для рядовых граждан пункт - повышение пенсионного возраста.

На фоне сессии

В ходе своей работы парламент также рассмотрит важнейшие проблемы международной повестки. Как ожидается, законодатели обсудят перспективы выстраивания отношения Китая с новой администрацией США во главе с президентом Джозефом Байденом, негативное воздействие пандемии на международную ситуацию. Без внимания не останется критика западных стран по поводу предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне и Тибете, ущемления автономии Гонконга, а также обострения отношений между материком и Тайванем.

Политические обозреватели также обратили внимание на еще один важный момент - уже в 2022 году истекает второй срок полномочий Си Цзиньпина на посту генерального секретаря ЦК КПК. Вопреки устоявшейся в Китае внутриполитической традиции на партийно-государственном Олимпе страны так и не появились потенциальные преемники. По этой причине аналитики не исключают, что Си Цзиньпин может пойти на третий срок - в уставе Компартии никаких ограничений на этот счет нет. Независимо от того, какое решение будет принято, определенная подготовительная работа в высших кулуарах партийного и государственного руководства может начаться уже сейчас.

Ограничения и меры безопасности

В период проведения сессии ключевые автотрассы, центральная площадь Тяньаньмэнь и Дом народных собраний охраняются усиленными полицейскими кордонами. Кроме того, за порядком помогают следить многочисленные волонтеры с красными повязками на рукавах. На станциях метро дежурят сотрудники народной вооруженной милиции, а около важных государственных учреждений можно увидеть спецназ и бронированные автомобили. Для обеспечения безопасности власти временно ужесточили контроль и за потоком прибывающих в столицу грузов.

Накануне сессии Пекин окутал сильный смог: концентрация мелких твердых частиц PM 2.5 достигла накануне ночью 210 микрограмм на кубический метр, что превышает рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения норму в восемь раз. По прогнозам синоптиков, к полудню ситуация должна улучшиться. Несмотря на то, что в стране уже несколько недель не фиксируется внутренних случаев заражения COVID-19, все жители продолжают носить медицинские маски, а в городе действуют усиленные санитарно-эпидемиологические меры.

Как и в прошлом году, все мероприятия проводятся с повышенными мерами предосторожности из-за сложной эпидемиологической ситуации за пределами страны. Вся информация о политических событиях будет предоставляться журналистам преимущественно в онлайн-формате, а также в письменном виде и на видеоконференциях. Число работающих непосредственно в Доме народных собраний журналистов сокращено до минимума - освещать мероприятия в очном режиме имеет право только ограниченное количество фоторепортеров и видеооператоров. Для этого они в последние 28 суток не покидали пределы Пекина, а также за сутки до начала сессии были помещены в карантин и сдали ПЦР-тест на коронавирус.

Как и в прошлые годы, площадь Тяньаньмэнь закрыта для жителей города и приезжих туристов. Усиленно охраняется и воздушное пространство над центром столицы.