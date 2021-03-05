Харрис в разговоре с Нетаньяху заявила о приверженности США безопасности Израиля

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис в четверг телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявила о приверженности США безопасности Израиля.

"[Харрис] <...> подчеркнула приверженность [вашингтонской] администрации партнерству США и Израиля. Вице-президент акцентировала внимание на твердой приверженности Соединенных Штатов безопасности Израиля", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Харрис.

В ходе разговора вице-президент США также выразила поддержку договоренностям о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран и заявила "о важности продвижения мира, безопасности и процветания как для израильтян, так и для палестинцев".

"Вице-президент и премьер-министр согласились с важностью продолжения тесного сотрудничества и партнерства по вопросам региональной безопасности, в том числе по иранской ядерной программе и относительно опасного поведения [иранского] режима в регионе. Они обсудили важность развития научного сотрудничества между двумя странами, а также усилий по сдерживанию пандемии", - отмечается в пресс-релизе. Помимо этого, Харрис и Нетаньяху подчеркнули, что власти обеих стран не согласны с решением Международного уголовного суда начать расследование ситуации в Палестине.