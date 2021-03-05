{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Байден провел телефонный разговор с президентом Гватемалы

Стороны подтвердили готовность устранить коренные причины миграции посредством борьбы с коррупцией

ТАСС, 5 марта. Президент США Джо Байден в четверг провел телефонный разговор с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

"Президент Джо Байден сегодня провел разговор с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Оба лидера пересмотрели совместные усилия по борьбе с последствиями ураганов "Эта" и "Йота", а также подтвердили свою готовность устранить коренные причины миграции посредством борьбы с коррупцией, создания экономических возможностей и укрепления гражданской безопасности", - говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг вечером Белым домом.

Также президенты договорились в ближайшие недели организовать встречу групп со стороны двух государств, которые займутся разработкой эффективного и гуманного плана для управления миграцией.

Теги
СШАГватемалаБайден, Джозеф (Джо)Джамматтеи, Алехандро
В Китае заявили, что будут решительно пресекать вмешательство в дела Гонконга и Макао
Правительство КНР также будет принимать меры для подавления сепаратистской деятельности на Тайване
Читать полностью