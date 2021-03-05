В Белоруссии обнаружили группу, у которой изъяли арсеналы со взрывчаткой

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что КГБ Белоруссии пресек деятельность новой террористической группы , у которой были изъяты арсеналы с тротилом и пластитом. Об этом он рассказал в пятницу в ходе общения с работниками ООО "МотоВелоЗавод".

"Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли и даже пластита. Кто специалист, тот знает, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Это не Автуховича группа [террористическая группа Николая Автуховича, о пресечении деятельности которой недавно заявляли правоохранительные органы]. Это уже новые, хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем?".

По словам президента, оппоненты власти стремятся сделать все, чтобы сломать страну. "Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает, поэтому его надо свалить", - отметил глава государства.

В феврале на Всебелорусском народном собрании председатель КГБ Иван Тертель заявил, что в Белоруссии пресечена деятельность террористических групп Николая Автуховича и Игоря Олиневича. Участниками этих групп совершены подрывы и поджоги объектов государственных учреждений на территории Минской, Гродненской и Гомельской областей, уничтожено имущество сотрудников силовых структур, оборудованы тайники с оружием и взрывными устройствами в районе Минска. Тертель тогда сказал, что, по имевшимся данным, этими группами дело не ограничивается.