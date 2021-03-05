Во Львове избили уличных музыкантов за исполнение песен на русском языке

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Во Львове на центральной площади Рынок избили уличных музыкантов за то, что во время концерта они исполняли песни на русском языке. Об этом в пятницу сообщило украинское издание "Страна".

"На молодых людей, которые пели на русском языке, напала "языковая активистка", но не добившись в словесной перепалке своего, ретировалась. После этого к конфликту подключились молодые люди, которые избили музыкантов, а музыкальные инструменты сломали", - пишет издание.

Уточняется, что видео начала конфликта опубликовал репортер "Страны". На записи видно, как одна из прохожих пытается запретить музыкантам петь на русском, утверждая, что они не имеют права этого делать в общественном месте. А музыканты апеллируют к тому, что закон этого не запрещает, а сами они являются русскоязычными. Автором видео, отмечает издание, является девушка, которая и сделала замечание музыкантам, а в дальнейшем разместила его в Instagram. "Страна" отметила, что у одного из музыкантов "сильный ушиб ребер и разбита губа".

В то же время в пятницу в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь написал, что на Украине не зафиксировали ни одного случая дискриминации граждан, которые общаются на Украине на других языках.

В стране после госпереворота в 2014 году идет активная кампания по дерусификации. Несмотря на широкое распространение русского языка среди населения, его использование жестко ограничено в СМИ, делопроизводстве, образовании, в сферах торговли и услуг. На фоне языковых ограничений со стороны власти на Украине все чаще стали происходить языковые скандалы. Так, 3 марта ролик в поддержку русскоязычных граждан вызвал критику в соцсетях. На видео девушка в форме украинского военного подпевает песне на русском. Позже поверх изображения появляется надпись на украинском: "Не каждый, кто говорит на русском языке, является врагом Украины, и не каждый, кто носит вышиванку, является ее патриотом".