Зеленский исключил Саакашвили из совета по градостроительству при президенте

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский исключил экс-президента Грузии, главу Исполнительного комитета совета реформ Украины Михаила Саакашвили из состава координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.

"Ввести в персональный состав координационного совета Гиорги Цхакая - эксперта Исполнительного комитета реформ (по согласию). Вывести из персонального состава М. Саакашвили", - говорится в указе главы государства.

Совет по градостроительству при президенте был создан указом главы государства 29 сентября 2020 года. Эту совещательную структуру возглавила депутат Верховной рады Елена Шуляк. В состав совета также вошли первый замглавы Службы безопасности Украины Василий Малюк, замглавы Минюста Ольга Онищук, замглавы офиса президента Юлия Свириденко и другие (всего 10 человек). Саакашвили также мог принимать участие в работе органа по своему желанию.

Согласно указу Зеленского, совет создан с целью "создания надлежащих условий для реализации права граждан на жилье", наработки механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилого строительства, а также других объектов градостроительства.