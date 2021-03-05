В Белоруссии задержали группу анархистов за участие в массовых беспорядках

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали семерых участников международной преступной анархистской организации за участие в массовых беспорядках в прошлом году в Минске и Брестской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

"На семерых участников "Революционного действия" вышли сотрудники ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией) МВД во время оперативной работы по уголовному делу, возбужденному по факту создания преступной организации и участия в ней. Молодые люди находятся в ИВС", - отметила официальный представитель МВД.

Чемоданова уточнила, что все задержанные являются неработающими жителями Брестской области в возрасте от 16 до 35 лет. "Начиная с 2016 года в разные периоды времени они готовились и участвовали в акциях провокационного и деструктивного толка, включая массовые беспорядки прошлого года в Минске и Брестской области", - сообщила пресс-секретарь. По ее информации, протестная деятельность задержанных финансировалась из различных неофициальных организаций и фондов.

По информации ГУБОПиК, более 15 анархистов из брестского и минского регионов скрываются на Украине и в Польше. "В отношении всех фигурантов продолжается оперативно-следственная работа по установлению иных фактов противоправной деятельности преступной организации", - отметила пресс-секретарь МВД Белоруссии.

В республике 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская. Она не признала эти результаты выборов и покинула страну. После подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Немногочисленные локальные акции протеста продолжаются до сих пор.