Бельгия продлила запрет на трансграничные поездки до 18 апреля

БРЮССЕЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Бельгии продлили запрет на необязательные трансграничные поездки до 18 апреля в связи со сложной эпидемической ситуацией в стране. Об этом заявил в пятницу премьер-министр королевства Александер Де Кроо на пресс-конференции по итогам заседания правительственного координационного комитета по борьбе с пандемией.

"Эпидемиологическая ситуация остается нестабильной. Поэтому необязательные поездки остаются запрещены до 18 апреля", - заявил он.

Премьер добавил, что "новая переоценка ситуации намечена на 26 марта".