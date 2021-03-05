В Белоруссии возбудили дело в отношении бывших силовиков, перешедших на сторону оппозиции

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-сотрудников силовых ведомств, которые выехали за пределы страны и позиционируют себя как представители инициативы BYPOL, в их числе сотрудник прокуратуры Олег Талерчик и следователь Игорь Лобан. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности", - отметили в генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и направлено для организации расследования в Следственный комитет. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. "По делу проводятся неотложные оперативные мероприятия и следственные действия, в том числе санкционированные Генеральной прокуратурой", - говорится в сообщении.

В инициативу BYPOL входят бывшие сотрудники силовых структур Белоруссии, которые не поддерживают действующую власть. Используя разные интернет-ресурсы, представители инициативы распространяют информацию, которая негативно влияет на имидж правоохранительных органов.