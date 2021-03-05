США готовы продолжать участвовать в урегулировании конфликта в Карабахе

ЕРЕВАН, 5 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что Вашингтон готов продолжать участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Пашиняна.

Как указали в аппарате премьера, стороны коснулись послевоенной ситуации в регионе, подчеркнули необходимость возобновления мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Пашинян обратил внимание собеседника на необходимость немедленного возвращения Азербайджаном военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. В этом контексте американская сторона подчеркнула важность сопредседателей Минской группы и выразила готовность продолжать свою роль в урегулировании конфликта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе проинформировали, что премьер-министр высоко оценил постоянную поддержку США Армении и роль Вашингтона в Минской группе ОБСЕ. Госсекретарь в свою очередь отметил важность развития партнерства с Арменией. "Он высоко оценил достижения Армении в области демократии и заверил, что его страна и впредь будет оказывать Армении помощь в проведении реформ. Премьер-министр Армении поблагодарил американскую сторону за готовность оказать содействие в сфере реформ", - заключили в аппарате главы кабмина.