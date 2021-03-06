Законодатели штата Нью-Йорк проголосовали за отмену чрезвычайных полномочий губернатора

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Верхняя и нижняя палаты законодательного собрания (парламента) штата Нью-Йорк проголосовали в пятницу за прекращение действия чрезвычайных полномочий губернатора Эндрю Куомо, которые он получил около года назад для оперативного руководства в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал CNBC.

По его сведениям, в верхней палате за отмену чрезвычайных полномочий проголосовали 43 законодателя, против - 30. В нижней палате за эту инициативу высказались 107 законодателей, против - 43. Как отмечает телеканал, ранее на этой неделе демократ Куомо выразил готовность подписать такой законопроект и тем самым лишить себя права единолично вводить новые меры, которые касаются борьбы с распространением коронавируса.

"Я думаю, все понимают, где мы были в марте прошлого года, и где мы сейчас. Мы определенно осознаем необходимость быстрого реагирования, но также хотим двигаться к системе с усиленным контролем и надзором [за вводящимися мерами]. Общество заслуживает иметь систему сдержек и противовесов", - приводит CNBC слова лидера демократического большинства в верхней палате Андреа Стюарт-Казинс.

Несмотря на потерю прав по введению новых указов, направленных на борьбу с распространением коронавируса, у Куомо останется возможность продлевать и видоизменять уже введенные им меры. Против этого выступали представители республиканского меньшинства в верхней палате штата, в частности их лидер Эндрю Ланза, который заявил, что по этой причине проголосует против данного законопроекта. "Если бы еще два года назад я кому-то сказал, что мы будем наблюдать и позволять губернатору запрещать играть юным атлетам, <...> люди бы ответили: "Вы безумны, не может быть, чтобы такое происходило", - приводит телеканал слова Ланзы.