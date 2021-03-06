СМИ: в Парагвае в ходе антиправительственного протеста погиб один человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 марта. /ТАСС/. Как минимум один человек погиб и не менее 18 пострадали в пятницу в ходе столкновений, которыми закончилась антиправительственная акция протеста в столице Парагвая. Об этом сообщила газета ABC Color.

По ее данным, погибший был ранен в грудь холодным оружием. Обстоятельства его смерти на данный момент неизвестны.

Полиция заявила, что в ходе столкновений пострадали 12 правоохранителей. Помимо этого, директор одной из больниц Асунсьона Агустин Сальдивар сообщил о шести пострадавших, которые поступили в медучреждение с различными травмами, в том числе от резиновых пуль, которые использовала полиция.

Столкновения произошли во время начавшегося мирно марша против политики действующего правительства. Акция протеста не была созвана по инициативе какой-либо партии или организации, информацию о ней граждане стране распространяли в соцсетях. Участники марша обвиняли правительство в коррупции и отсутствии эффективных мер по борьбе с пандемией и вызванным ей экономическим кризисом.