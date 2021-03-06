В Кот-д'Ивуаре начались парламентские выборы

ПРЕТОРИЯ, 6 марта. /ТАСС/. Голосование на парламентских выборах началось в субботу в Кот-д'Ивуаре в условиях консолидации оппозиции с целью не допустить крупной победы правящей партии.

Как сообщает ивуарийская радиостанция Abijan 1, после десятилетнего перерыва в выборах участвует партия "Ивуарийский народный фронт", созданная бывшим президентом страны Лораном Гбагбо. В электоральный союз с ней вошла ведущая оппозиционная Демократическая партия Кот-д'Ивуара во главе с бывшим премьер-министром страны Анри Конаном Бедье. Обе партии бойкотировали состоявшиеся в стране минувшей осенью президентские выборы.

За 255 депутатских мандатов нижней палаты парламента - Национальной ассамблеи - борются 1,5 тыс. кандидатов. Голосование проходит на 22 135 избирательных участках. Правом голоса обладают около 7 млн граждан страны. В предыдущем составе Национальной ассамблеи большинство - 167 мест - имела правительственная партия "Объединение уфуэтистов за демократию и мир". Ее лидером является действующий президент страны Алассан Уаттара. Он был переизбран на очередной срок в ходе президентских выборов 31 октября 2020 года, набрав 94,25% голосов. Сейчас партия надеется, что столь крупная недавняя победа ее лидера позволит ей сохранить прочные позиции и в новом составе нижней палаты парламента.

Последние 10 лет партия "Ивуарийский народный фронт" бойкотировала выборы. Для участия в нынешнем волеизъявлении она создала коалицию из сторонников Гбагбо, которая получила название "Объединение за демократию и суверенитет". Гбагбо был арестован осенью 2011 года по обвинению в преступлениях против человечности и доставлен в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. В январе 2019 года он был оправдан, но остался жить в Бельгии в ожидании апелляции со стороны прокурора МУС. Радиостанция передает, что Гбагбо может прибыть в Кот-д'Ивуар в ближайшие дни после того, как власти страны выдали ему паспорт. За место депутата от одного из округов экономической столицы страны Абиджана борется старший сын экс-президента Мишель Гбагбо.

Единственной крупной политической силой, которая бойкотирует нынешние выборы, является движение "Солидарные поколения и народы" бывшего премьер-министра Гийома Соро. Он был заочно осужден в апреле 2020 года уголовным судом в Абиджане к 20 годам лишения свободы за финансовые преступления.

Избирательные участки закроются в стране в 18:00 по местному времени (21:00 мск). Предварительные результаты будут обнародованы избирательной комиссией до конца предстоящей недели.