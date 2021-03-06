Новое правительство Ливии сформируют из 35 министров

КАИР, 6 марта. /ТАСС/. Будущее Правительство национального единства Ливии под руководством Абдель Хамида Дбейбы будет состоять из 35 министров. Об этом сообщил в субботу официальный представитель кабмина Мухаммед Хамуда.

Согласно концепции Дбейбы, рассказал он ТАСС, правительство должно представлять собой разнообразие по географии, социальному статусу, гендерному составу и степени известности. Всего в кабмин войдут 35 человек, в том числе 26 министров и семь госминистров, еще двое - это заместители премьер-министра.

Хамуда сообщил, что на пост главы оборонного ведомства кандидатура еще не подобрана. Министром иностранных дел может стать женщина Лямия Фатхи Абу Сидра, ее кандидатуру выдвинула партия "Аль-Ватан" под руководством проживающего ныне в Турции исламиста Абдель Хакима Бельхаджа. Она не работала в системе МИД, окончила университет в Бенгази, имеет диплом бакалавра в области электротехники. В прошлом работала в министерстве информации, позднее входила в состав комитета по делам ливийских заключенных-джихадистов в Ираке, занимала пост советника министерства планирования в правительстве Фаиза Сарраджа.

На должность главы МВД выдвинут полковник полиции, полномочный представитель министерства внутренних дел Халед ат-Тиджани Мазен. Когда разогрелся кризис в отношениях между Фаизом Сарраджем и действующим главой МВД Фатхи Башагой, именно Мазена прочили ему на смену. В эпоху Муаммара Каддафи он работал в аппарате внутренней безопасности, но был позднее отправлен в отставку.

Глава правительства Дбейба прокомментировал в субботу в своем аккаунте в Twitter вопрос реструктуризации министерств: "Мы сохранили нынешнее количество ведомств с небольшими изменениями, так как сокращение или слияние министерств требует времени и финансовых ресурсов, которых у нас на данном этапе нет". "При формировании кабмина мы приняли во внимание баланс между эффективностью и обеспечением широкого участия в нем всех регионов через различные избирательные округа, чтобы правительство эффективно представляло всех ливийцев в их разнообразии, и мы приняли во внимание конфликтную ситуацию, в которой на протяжении лет находилась страна, а также чувство маргинализации и недостаточного представительства многих групп", - добавил он.

Правительство Дбейбы должно получить одобрение парламента на специальном заседании в Сирте 8 марта. Избранному 5 февраля в Швейцарии премьеру отводился 21 день на формирование кабмина. Концепцию состава будущего правительства он представил в парламент 25 февраля. Депутатам предстоит также одобрить избранный Президентский совет. Все эти процедуры утверждения необходимо завершить до 21 марта. В случае если парламент не сможет вынести вотум доверия правительству, вопрос его одобрения должен быть передан участникам Форума ливийского политического диалога.